В чём главный плюс инфракрасной сауны: выбор для здоровья

Вы ищете альтернативу оздоровительным сеансам в современной сухой финской сауне или классической русской бане? В таком случае попробуйте инфракрасные сауны. Температура в них колеблется между 30-65°C и характеризуется более мягкими, щадящими условиями тепловых процедур. Сегодня мы расскажем об ИК-сауне, её преимуществах, очевидных плюсах и, конечно, о том, как выбрать правильную «солнечную кабинку».
Содержание статьи
- 1. Отличие инфракрасной сауны от традиционных бань и саун
- 2. Особенности ИК-процедур в сауне
- 3. Рекомендации и противопоказания для использования инфракрасной сауны
- 4. Как правильно выбрать инфракрасную сауну?
1. Отличие инфракрасной сауны от традиционных бань и саун
Инфракрасные сауны, которые становятся всё более популярными в наши дни, отличаются огромным количеством преимуществ, и для многих они имеют инновационный характер. Особая конструкция основана на так называемых «лучах жизни», которые способствуют общему оздоровлению всего организма.
На самом деле использование инфракрасного излучения ( англ. InfraRed) в медицине, имеет давнюю традицию. Положительное воздействие этого излучения широко применяется в клиниках и санаториях для лечения хронических заболеваний и не острых воспалительных процессов, а так же при посттравматических состояниях.
ИК-излучение используется профессиональными спортсменами для поддержания хорошего самочувствия в период тяжелых тренировок и восстановления после спортивных травм. Научные исследования показали, что, в отличие от традиционной финской сауны, которую называют местом сохранения здоровья, инфракрасная сауна обладает выраженным лечебным эффектом.
Проведение сеанса в ИК-сауне сопровождается более высоким уровнем потоотделения, чем например в горячей финской кабинке. Комфортная температура, которая преобладает в ней, делает процедуру настоящим удовольствием для большинства пользователей.
Сам спектр инфракрасного излучения состоит из нескольких групп волн различной длины. По классификации Международной комиссии по освещённости (International Commission on Illumination) спектр ИК-излучения упрощенно делится на:
- Короткие волны IR-A, которые как считается повышают иммунитет, выводят токсины, заживляют раны, очищают кожу и снимают болевые ощущения.
- Средние волны IR-B, которые улучшают кровообращение, уменьшают вес и снимают боль.
- Длинные волны IR-C, которые снижают артериальное давление, расслабляют мышцы и помогают худеть.
Кстати, открыл инфракрасное излучение ещё в начале XIX века английский астроном Фредерик Уильям Гершель. И астрономы имеют свою «астрономическую» классификацию InfraRed лучей.
Открытие знаменитого астронома положило начало многочисленным исследованиям загадочного излучения «за видимым преломлением». Долгое время экспериментаторы в своих опытах добывали объект изучения от раскалённых тел или использовали электроразряды в газовых средах.
В наше время существуют современные надёжные источники инфракрасного излучения с фиксированной и даже регулируемой частотой.
Как бы то не было, тепло от инфракрасных излучателей обладает эффектом глубокого проникновения. Этот эффект в свою очередь даёт возможность в значительной степени усилить циркуляцию крови. Причём этот эффект распространяется не только на верхний слой кожи. Тепло проникает вглубь нашей кожи. Именно эта особенность в корне отличает воздействие ИК-тепла на организм человека от других тепловых процедур.
2. Особенности ИК-процедур в сауне
Приятное тепло и комфортная для человека температура в ИК-сауне помогают снять накопившуюся за день усталость и восстановить бодрое самочувствие. Просто попробуйте и получите незабываемую релаксацию и удовольствие.
Известно, что инфракрасная сауна предпочтительна в тех случаях, когда стандартные тепловые процедуры в финской сауне или классической русской паровой бане противопоказаны с точки зрения здоровья. Нужно отметить, что человек точно также потеет и, соответственно, из организма выходят токсины, но происходит всё это в щадящих условиях.
Несмотря на то, что в финской сауне температура порой достигает ста сорока градусов, а в инфракрасной она не составляет и половины от этого значения, эффект с точки зрения воздействия на организм значительно выше.
Один из плюсов инфракрасной сауны состоит в видимом и ощущаемом воздействии на кожу. Особенно это воздействие подмечают женщины. Мягкое тепло гарантирует глубокое очищение, восстановление верхних и более глубинных слоев эпидермиса, а главное — общее постепенное омоложение организма.
Многие постоянные посетители ИК-саун отмечают, что мелкие морщинки после длительного ряда плановых процедур разглаживаются, а кожные покровы приобретают упругость и более здоровый естественный цвет.
Положительное воздействие инфракрасной сауны:
- улучшение при изменениях кровяного давления, как в сторону понижения, так и в сторону повышения;
- значительное улучшение общего состояния при различных почечных заболеваниях;
- восстановление, точнее нормализация, работы сердечнососудистой системы;
- снятие отёков, причиной которых является нарушение циркуляции крови и лимфы в организме;
- изменение в лучшую сторону ситуации при отложении солей, и, как следствие, улучшение состояния и подвижности суставов;
- решение кожных проблем, в числе которых ненавистный для многих женщин целлюлит;
- помощь при общих проблемах, связанных с наличием избыточного веса;
- профилактика и лечение простудных и респираторных заболеваний вирусного типа.
Общепринятое сочетание инфракрасной сауны с водными процедурами различного характера в некоторых случаях создает практически идеальные схемы. К примеру, душ Шарко и гидромассаж, сделанные после посещения инфракрасной кабины, несут гораздо больший положительный эффект.
Три самых полезных свойства инфракрасных саун
Можно выделить три основных положительных результата сеансов теплотерапии применительно к использованию инфракрасного излучения.
- Детоксикация организма. По этому поводу написано вполне достаточно. Мы можем чётко определить эти свойства инфракрасной сауны. Что мы знаем наверняка, так это то, что металлы, такие как кадмий и ртуть, удаляются с потом гораздо эффективнее, чем с мочой. Логично предположить, что невероятное количество пота, которое «производится» при сеансах в ИК-сауне, может повлиять на увеличение выведения вредных элементов.
- Уменьшение побочных эффектов диабета. Исследование, проведенное ещё в 2010 году и опубликованное в Журнале дополнительной и альтернативной медицины, указывает на значительное улучшение качества жизни людей с диабетом II типа, которые часто жалуются на такие осложнения, как депрессия, различные виды боли, застойная сердечная недостаточность или синдром хронической усталости. Использование инфракрасной сауны значительно уменьшает боли и положительно влияет на общее самочувствие.
- Уменьшение хронических болей, включая боль при артритах. Исследование, проведенное в Университете прикладной науки Саксиона в Нидерландах (Saxion University), показало, что процедуры в инфракрасной сауне помогают значительно уменьшить хроническую боль различной этиологии.
В процессе исследования были зафиксированы результаты воздействия IR-излучения в течение 4 недель на пациентах с ревматоидным артритом и анкилозирующим спондилитом. Пациенты прошли восемь процедур с использованием инфракрасной сауны, в результате чего они ощутили значительное облегчение боли и, что немаловажно, без жалоб на побочные эффекты.
Нельзя не сказать, что инфракрасные лучи – великолепное средство в борьбе с различными болезнетворными бактериями и микробами. В сезон заболеваний такую сауну рекомендуют широкому кругу пользователей включая подростков.
3. Рекомендации и противопоказания для использования инфракрасной сауны
Инфракрасная сауна, веяние нового времени, несёт в себе огромный и неоспоримый эффект — здоровье. При этом очень хорошо, что противопоказаний к применению процедур в ней не много. Однако все серьёзные заболевания и заболевания в стадии обострения полностью исключают проведение бесконтрольных тепловых процедур.
Общие рекомендации по организации сеансов в ИК-сауне
Общие рекомендации по использованию во многом совпадают с другими видами тепловых процедур:
- Длительность процедур и их частота должна нарастать постепенно и плавно.
- Перед процедурой следует ополоснуться немного тёплой водой.
- Перед сеансом не стоит использовать мыло, шампунь или иные подобные средства.
- По окончанию теплового сеанса следует принять душ и полностью смыть с себя пот с применением моющих средств.
- Употребляйте больше жидкости чтобы избежать обезвоживания.
Инфракрасная сауна является одной из физиотерапевтических процедур, наряду с другими известными векам видами лечебного воздействия с использованием тепла. Помните, что это прежде всего профилактический метод, то есть предназначенный для здоровых людей, хотя при некоторых заболеваниях он носит именно лечебный характер.
Общие и специфические противопоказания использования ИК-сауны
Общим естественным противопоказанием принятия процедур ИК-терапии является ухудшение состояние и плохое самочувствие после сеанса в сауне. Таким же точно противопоказанием является появление болей, как непосредственно при принятии процедур, так и после их завершения.
ИК сеансы не рекомендуется при наличии многих кожных заболеваний, хотя иногда они способствуют их устранению. Не используйте ИК-сауну при заболеваниях системы кровообращения, хронических заболеваний почек, печени, лёгких, диабета в стадии обострения, эпилепсии и инфекционных заболеваниях в тяжёлой стадии.
В каких случаях нельзя пользоваться инфракрасной сауной:
- травмы суставов полученные в течение последних 48 часов;
- острые и хронические заболевания, на фоне повышенной температурой тела;
- болезни системы кровообращения с атеросклерозом;
- недостаточность кровообращения;
- рассеянный склероз;
- органические заболевания нервной системы;
- болезни легких, почек и печени;
- злокачественные опухоли;
- гемофилия или другие болезненные состояния связанные с кровотечением;
- микоз кожи;
- недостаточность надпочечников;
- системная красная волчанка — болезнь Либмана;
- период в течении месяца после хирургического вмешательства;
- беременность;
- менструация (тепло может вызвать чрезмерное кровотечение) ;
- прохождение терапии в криокамере.
В спорных ситуациях, при наличии аутоиммунных и системных заболеваний, всё же следует проконсультироваться с лечащим врачом. Это гарантирует исключение возможных негативных последствий и позволит значительно усилить общий терапевтический эффект от процедур.
4. Как правильно выбрать инфракрасную сауну?
Откинем привычные и стандартные при покупке большинства изделий и предметов различного назначения критерии выбора. Не будем заострять внимание на визуальных, эксплуатационных и ценовых характеристиках саун. Следует рассмотреть два основных специфических критерия: тип излучателя и тип древесины.
Какой излучатель для инфракрасной сауны выбрать?
Выбор стоит начать с нагревателей или по-другому излучателей, так как он должен иметь решающее значение. Мы можем выбирать из нескольких типов IR-нагревателей: карбоновых, керамических, и кварцевых. Осознанное решение имеет значение не только для соответствия ожиданиям от тепловых процедур, но и в целом для здоровья.
— КАРБОНОВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ. Часто используются в бюджетных моделях. Такие нагреватели излучают только длинные волны IR-C. Можно сказать, что углеродные нагреватели производят качественное длинноволновое инфракрасное излучение, но проблема в том, что они не производят достаточно инфракрасного тепла. Другое, используемое название карбона, — это углепластик, а если полностью, то композиционный полимерный материал из нитей углеродного волокна.
Что такое EMF и ELF:
Electro Magnetic field (EMF) — электромагнитное поле, а ELF (Extremely low frequency) — чрезвычайно низкие частоты, от 3Гц до 30Гц. В ноябре 1989 года Министерство энергетики США сообщило, что «в настоящее время стало общепризнанным, что действительно существует биологический эффект от воздействия поля». Проблема EMF получила большую огласку в 1990 году, когда в Time, Wall Street Journal, Business Week и ряде популярных интернет ресурсах появились тревожные сообщения. Тед Коппел из ABC и Дэн Ратер из CBS выпустили специальные сюжеты о EMF. Были указанны возможные последствия для здоровья, связанные с ЭМП: это потеря памяти, депрессия, раздражительность, неспособность сосредоточиться, ослабление иммунной системы, хроническая усталость и головные боли.
Причём здесь вредные поля и излучения? Дело в том, что обнародованные тесты и измерения электромагнитных полей говорят о наличии вредного электромагнитного излучения в нагревателях подобного типа. На эту информацию стоит обратить внимание.
Однако есть сауны, оснащённые карбоновыми излучателями с практически нулевым эффектом вредного воздействия полей EMF и ELF. Такой эффект достигается благодаря специальной технологии производства карбона и дополнительным мерам экранирования. Это, например, сауны производства всемирно известной компании «Clearlight».
Интересно, что в сети интернет развернулась настоящая война между производителями (и их представителями) карбоновых и керамических нагревателей. Сторонники керамики называют продукцию с углепластиком «псевдо ИК-саунами», что конечно заведомый обман. Как бы не относиться к карбону, прогрев тела человека в сауне с таким нагревателем, происходит за счёт воздействия инфракрасных лучей. Ни о каких других «принципах действия» и разговора быть не может.
Несмотря на это — важный совет по теме от Remont-Shkola.ru. Не стоит гнаться за низкой ценой и лучше забыть о дешёвых саунах китайского производства, в которых используются, среди прочего, промышленные карбоновые нагреватели, предназначенные для систем типа «тёплый пол». Нужно учитывать, что стоимость обычных излучателей из углепластика в среднем дешевле на 20-30 % керамических.
— КЕРАМИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ. Это излучатели с гораздо приятной общественной репутацией, чем их углепластиковые собратья. Средний IR-B и менее выраженный длинный IR-C диапазон волн. Излучатели с лучшими параметрами и ярко выраженной мощностью. Сегодня такой тип излучателей наиболее часто встречается в моделях отечественного производства. Выбирая между углепластиком и керамикой, конечно стоит предпочесть именно керамику.
Об излучателях комбинированного типа:
Приятная информация. Например упомянутая выше компания «Clearlight» имеет патент на излучатели комбинированного типа — «углеродно-керамические без EMF». Судя по всему такие нагреватели «Clear Wave True Wave™» имеют огромную перспективу. Углепластик в таких нагревателях производит длинноволновое IR- излучение. Это длинноволновое инфракрасное тепло проникает глубже в тело, и оно, соответственно, легче поглощается. Керамика в свою очередь даёт высокую мощность по сравнению с традиционными углеродными излучателями, поэтому полученный комбинированный результат наиболее эффективен. С учётом инновационной технологии изготовления углепластика, с минимальным (ниже допустимого и стремящегося к нулю) уровнем EMF и ELF, комбинированные излучатели — отличное и «здоровое» решение.
— КВАРЦЕВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ. Добрались наконец и до кварца. Полный спектр инфракрасного излучения. Единственные «светящиеся», и на сегодняшний день самые «здоровые» излучатели доступные на рынке. Возможно, на них и стоит обратить внимание, хотя их предложение чрезвычайно мало. Как пример можно рассмотреть излучатели-лампы немецкой компании «Dr. Fisher Vitae». Присутствуют лучи IR-A, IR-B и IR-C, то есть весь доступный спектр, ближайший к солнечному.
Кварцевые нагреватели имеют схожий с керамикой спектр излучения, однако коротковолновым излучением (от 1 до 3 мкм) обладает только кварцевый.
Здесь можно напомнить, что отличным и логичным дополнением к ИК-сауне станет приобретение одного или парочки специальных светильников против стресса, так же называемых «солнечными светильниками». Фототерапия будет не плохим дополнениям к тепловым процедурам.
Выбираем правильную кабинку для ИК-сауны
Кроме нагревателей, вторым, определяющим фактором при выборе сауны, выступает тип древесины, который использовался для изготовления кабинки. Настоятельно не рекомендуется покупать бюджетные сауны сделанные в Китае. Их сравнительно небольшая цена в первую очередь обусловлена качеством основных компонентов изделия.
Про излучатели вы уже знаете, ну а «прочные и надёжные современные материалы» или «многослойные натуральные панели», из которых сделаны такие кабинки, ни как не сочетаются с назначением изделия.
Одним словом многослойная «фанера» в сочетании с неизвестно каким клеем никогда не будет достойным выбором. Кроме того такие панели часто дополнительно обрабатываются химической пропиткой, которая выделяет токсины внутри кабинки при воздействии повышенной температуры.
Лучше всего, а в принципе безальтернативно, выбирать сауну из массива дерева, в которой отдельные элементы механически соединены без использования клея. Здесь выбор не велик, но всё он есть. К тому же при желании и наличии средств, всегда можно заказать кабинку из любой подходящей по требованиям экзотической древесины. Но стандартно для производства кабинок используется липа, кедр сибирский и кедр канадский.
Стоит сосредоточится на кварцевых излучателях полного спектра и только на массиве бесклеевой древесины.
Некоторые производители предлагают разделить материал внешней и внутренней отделки. То есть внутри сделать обшивку тонкой вагонкой, а наружную отделку выполнить из дешёвой древесины, например, сосны или просто обшить фанерой. Это не правильное решение.
С учётом особенностей теплообразования и прогрева в ИК-саунах, отсутствует необходимость создания утепления стен в кабинке. Поэтому целесообразнее всего, как в эстетическом, так и в практическом планах, остановиться на кабинках сделанных именно из массива дерева.
И так, использование инфракрасной сауны не только улучшает наше самочувствие, но и заставляет наш организм запускать многие его функции, что оказывают благотворное влияние на наше здоровье в целом. При использовании сауны мы укрепляем наш иммунитет и защищаемся от простудных заболеваний, убираем токсины, худеем, помогаем почкам и просто становимся немного счастливее. Так не пришло ли время подумать о приобретении инфракрасной сауны?
И в окончание короткое ознакомительное видео: кедровая инфракрасная сауна с керамическими нагревателями на две персоны.