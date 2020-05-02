В чём главный плюс инфракрасной сауны: выбор для здоровья

Вы ищете альтернативу оздоровительным сеансам в современной сухой финской сауне или классической русской бане? В таком случае попробуйте инфракрасные сауны. Температура в них колеблется между 30-65°C и характеризуется более мягкими, щадящими условиями тепловых процедур. Сегодня мы расскажем об ИК-сауне, её преимуществах, очевидных плюсах и, конечно, о том, как выбрать правильную «солнечную кабинку».

1. Отличие инфракрасной сауны от традиционных бань и саун

Инфракрасные сауны, которые становятся всё более популярными в наши дни, отличаются огромным количеством преимуществ, и для многих они имеют инновационный характер. Особая конструкция основана на так называемых «лучах жизни», которые способствуют общему оздоровлению всего организма.

На самом деле использование инфракрасного излучения ( англ. InfraRed) в медицине, имеет давнюю традицию. Положительное воздействие этого излучения широко применяется в клиниках и санаториях для лечения хронических заболеваний и не острых воспалительных процессов, а так же при посттравматических состояниях.

ИК-излучение используется профессиональными спортсменами для поддержания хорошего самочувствия в период тяжелых тренировок и восстановления после спортивных травм. Научные исследования показали, что, в отличие от традиционной финской сауны, которую называют местом сохранения здоровья, инфракрасная сауна обладает выраженным лечебным эффектом.

Проведение сеанса в ИК-сауне сопровождается более высоким уровнем потоотделения, чем например в горячей финской кабинке. Комфортная температура, которая преобладает в ней, делает процедуру настоящим удовольствием для большинства пользователей.

Сам спектр инфракрасного излучения состоит из нескольких групп волн различной длины. По классификации Международной комиссии по освещённости (International Commission on Illumination) спектр ИК-излучения упрощенно делится на:

Короткие волны IR-A , которые как считается повышают иммунитет, выводят токсины, заживляют раны, очищают кожу и снимают болевые ощущения.

, которые как считается повышают иммунитет, выводят токсины, заживляют раны, очищают кожу и снимают болевые ощущения. Средние волны IR-B , которые улучшают кровообращение, уменьшают вес и снимают боль.

, которые улучшают кровообращение, уменьшают вес и снимают боль. Длинные волны IR-C, которые снижают артериальное давление, расслабляют мышцы и помогают худеть.

Кстати, открыл инфракрасное излучение ещё в начале XIX века английский астроном Фредерик Уильям Гершель. И астрономы имеют свою «астрономическую» классификацию InfraRed лучей.

Открытие знаменитого астронома положило начало многочисленным исследованиям загадочного излучения «за видимым преломлением». Долгое время экспериментаторы в своих опытах добывали объект изучения от раскалённых тел или использовали электроразряды в газовых средах.

В наше время существуют современные надёжные источники инфракрасного излучения с фиксированной и даже регулируемой частотой.

Как бы то не было, тепло от инфракрасных излучателей обладает эффектом глубокого проникновения. Этот эффект в свою очередь даёт возможность в значительной степени усилить циркуляцию крови. Причём этот эффект распространяется не только на верхний слой кожи. Тепло проникает вглубь нашей кожи. Именно эта особенность в корне отличает воздействие ИК-тепла на организм человека от других тепловых процедур.

2. Особенности ИК-процедур в сауне

Приятное тепло и комфортная для человека температура в ИК-сауне помогают снять накопившуюся за день усталость и восстановить бодрое самочувствие. Просто попробуйте и получите незабываемую релаксацию и удовольствие.

Известно, что инфракрасная сауна предпочтительна в тех случаях, когда стандартные тепловые процедуры в финской сауне или классической русской паровой бане противопоказаны с точки зрения здоровья. Нужно отметить, что человек точно также потеет и, соответственно, из организма выходят токсины, но происходит всё это в щадящих условиях.

Несмотря на то, что в финской сауне температура порой достигает ста сорока градусов, а в инфракрасной она не составляет и половины от этого значения, эффект с точки зрения воздействия на организм значительно выше.

Один из плюсов инфракрасной сауны состоит в видимом и ощущаемом воздействии на кожу. Особенно это воздействие подмечают женщины. Мягкое тепло гарантирует глубокое очищение, восстановление верхних и более глубинных слоев эпидермиса, а главное — общее постепенное омоложение организма.

Многие постоянные посетители ИК-саун отмечают, что мелкие морщинки после длительного ряда плановых процедур разглаживаются, а кожные покровы приобретают упругость и более здоровый естественный цвет.

Положительное воздействие инфракрасной сауны:

улучшение при изменениях кровяного давления, как в сторону понижения, так и в сторону повышения;

значительное улучшение общего состояния при различных почечных заболеваниях;

восстановление, точнее нормализация, работы сердечнососудистой системы;

снятие отёков, причиной которых является нарушение циркуляции крови и лимфы в организме;

изменение в лучшую сторону ситуации при отложении солей, и, как следствие, улучшение состояния и подвижности суставов;

решение кожных проблем, в числе которых ненавистный для многих женщин целлюлит;

помощь при общих проблемах, связанных с наличием избыточного веса;

профилактика и лечение простудных и респираторных заболеваний вирусного типа.

Общепринятое сочетание инфракрасной сауны с водными процедурами различного характера в некоторых случаях создает практически идеальные схемы. К примеру, душ Шарко и гидромассаж, сделанные после посещения инфракрасной кабины, несут гораздо больший положительный эффект.

Три самых полезных свойства инфракрасных саун

Можно выделить три основных положительных результата сеансов теплотерапии применительно к использованию инфракрасного излучения.

Детоксикация организма. По этому поводу написано вполне достаточно. Мы можем чётко определить эти свойства инфракрасной сауны. Что мы знаем наверняка, так это то, что металлы, такие как кадмий и ртуть, удаляются с потом гораздо эффективнее, чем с мочой. Логично предположить, что невероятное количество пота, которое «производится» при сеансах в ИК-сауне, может повлиять на увеличение выведения вредных элементов. Уменьшение побочных эффектов диабета. Исследование, проведенное ещё в 2010 году и опубликованное в Журнале дополнительной и альтернативной медицины, указывает на значительное улучшение качества жизни людей с диабетом II типа, которые часто жалуются на такие осложнения, как депрессия, различные виды боли, застойная сердечная недостаточность или синдром хронической усталости. Использование инфракрасной сауны значительно уменьшает боли и положительно влияет на общее самочувствие. Уменьшение хронических болей, включая боль при артритах. Исследование, проведенное в Университете прикладной науки Саксиона в Нидерландах (Saxion University), показало, что процедуры в инфракрасной сауне помогают значительно уменьшить хроническую боль различной этиологии.

В процессе исследования были зафиксированы результаты воздействия IR-излучения в течение 4 недель на пациентах с ревматоидным артритом и анкилозирующим спондилитом. Пациенты прошли восемь процедур с использованием инфракрасной сауны, в результате чего они ощутили значительное облегчение боли и, что немаловажно, без жалоб на побочные эффекты.

Нельзя не сказать, что инфракрасные лучи – великолепное средство в борьбе с различными болезнетворными бактериями и микробами. В сезон заболеваний такую сауну рекомендуют широкому кругу пользователей включая подростков.

3. Рекомендации и противопоказания для использования инфракрасной сауны

Инфракрасная сауна, веяние нового времени, несёт в себе огромный и неоспоримый эффект — здоровье. При этом очень хорошо, что противопоказаний к применению процедур в ней не много. Однако все серьёзные заболевания и заболевания в стадии обострения полностью исключают проведение бесконтрольных тепловых процедур.

Общие рекомендации по организации сеансов в ИК-сауне

Общие рекомендации по использованию во многом совпадают с другими видами тепловых процедур:

Длительность процедур и их частота должна нарастать постепенно и плавно. Перед процедурой следует ополоснуться немного тёплой водой. Перед сеансом не стоит использовать мыло, шампунь или иные подобные средства. По окончанию теплового сеанса следует принять душ и полностью смыть с себя пот с применением моющих средств. Употребляйте больше жидкости чтобы избежать обезвоживания.

Инфракрасная сауна является одной из физиотерапевтических процедур, наряду с другими известными векам видами лечебного воздействия с использованием тепла. Помните, что это прежде всего профилактический метод, то есть предназначенный для здоровых людей, хотя при некоторых заболеваниях он носит именно лечебный характер.

Общие и специфические противопоказания использования ИК-сауны

Общим естественным противопоказанием принятия процедур ИК-терапии является ухудшение состояние и плохое самочувствие после сеанса в сауне. Таким же точно противопоказанием является появление болей, как непосредственно при принятии процедур, так и после их завершения.

ИК сеансы не рекомендуется при наличии многих кожных заболеваний, хотя иногда они способствуют их устранению. Не используйте ИК-сауну при заболеваниях системы кровообращения, хронических заболеваний почек, печени, лёгких, диабета в стадии обострения, эпилепсии и инфекционных заболеваниях в тяжёлой стадии.

В каких случаях нельзя пользоваться инфракрасной сауной:

травмы суставов полученные в течение последних 48 часов;

острые и хронические заболевания, на фоне повышенной температурой тела;

болезни системы кровообращения с атеросклерозом;

недостаточность кровообращения;

рассеянный склероз;

органические заболевания нервной системы;

болезни легких, почек и печени;

злокачественные опухоли;

гемофилия или другие болезненные состояния связанные с кровотечением;

микоз кожи;

недостаточность надпочечников;

системная красная волчанка — болезнь Либмана;

период в течении месяца после хирургического вмешательства;

беременность;

менструация (тепло может вызвать чрезмерное кровотечение) ;

прохождение терапии в криокамере.

В спорных ситуациях, при наличии аутоиммунных и системных заболеваний, всё же следует проконсультироваться с лечащим врачом. Это гарантирует исключение возможных негативных последствий и позволит значительно усилить общий терапевтический эффект от процедур.

4. Как правильно выбрать инфракрасную сауну?

Откинем привычные и стандартные при покупке большинства изделий и предметов различного назначения критерии выбора. Не будем заострять внимание на визуальных, эксплуатационных и ценовых характеристиках саун. Следует рассмотреть два основных специфических критерия: тип излучателя и тип древесины.

Какой излучатель для инфракрасной сауны выбрать?

Выбор стоит начать с нагревателей или по-другому излучателей, так как он должен иметь решающее значение. Мы можем выбирать из нескольких типов IR-нагревателей: карбоновых, керамических, и кварцевых. Осознанное решение имеет значение не только для соответствия ожиданиям от тепловых процедур, но и в целом для здоровья.

— КАРБОНОВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ. Часто используются в бюджетных моделях. Такие нагреватели излучают только длинные волны IR-C. Можно сказать, что углеродные нагреватели производят качественное длинноволновое инфракрасное излучение, но проблема в том, что они не производят достаточно инфракрасного тепла. Другое, используемое название карбона, — это углепластик, а если полностью, то композиционный полимерный материал из нитей углеродного волокна.

Что такое EMF и ELF:

Electro Magnetic field (EMF) — электромагнитное поле, а ELF (Extremely low frequency) — чрезвычайно низкие частоты, от 3Гц до 30Гц. В ноябре 1989 года Министерство энергетики США сообщило, что «в настоящее время стало общепризнанным, что действительно существует биологический эффект от воздействия поля». Проблема EMF получила большую огласку в 1990 году, когда в Time, Wall Street Journal, Business Week и ряде популярных интернет ресурсах появились тревожные сообщения. Тед Коппел из ABC и Дэн Ратер из CBS выпустили специальные сюжеты о EMF. Были указанны возможные последствия для здоровья, связанные с ЭМП: это потеря памяти, депрессия, раздражительность, неспособность сосредоточиться, ослабление иммунной системы, хроническая усталость и головные боли.

Причём здесь вредные поля и излучения? Дело в том, что обнародованные тесты и измерения электромагнитных полей говорят о наличии вредного электромагнитного излучения в нагревателях подобного типа. На эту информацию стоит обратить внимание.

Однако есть сауны, оснащённые карбоновыми излучателями с практически нулевым эффектом вредного воздействия полей EMF и ELF. Такой эффект достигается благодаря специальной технологии производства карбона и дополнительным мерам экранирования. Это, например, сауны производства всемирно известной компании «Clearlight».

Интересно, что в сети интернет развернулась настоящая война между производителями (и их представителями) карбоновых и керамических нагревателей. Сторонники керамики называют продукцию с углепластиком «псевдо ИК-саунами», что конечно заведомый обман. Как бы не относиться к карбону, прогрев тела человека в сауне с таким нагревателем, происходит за счёт воздействия инфракрасных лучей. Ни о каких других «принципах действия» и разговора быть не может.

Несмотря на это — важный совет по теме от Remont-Shkola.ru. Не стоит гнаться за низкой ценой и лучше забыть о дешёвых саунах китайского производства, в которых используются, среди прочего, промышленные карбоновые нагреватели, предназначенные для систем типа «тёплый пол». Нужно учитывать, что стоимость обычных излучателей из углепластика в среднем дешевле на 20-30 % керамических.

— КЕРАМИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ. Это излучатели с гораздо приятной общественной репутацией, чем их углепластиковые собратья. Средний IR-B и менее выраженный длинный IR-C диапазон волн. Излучатели с лучшими параметрами и ярко выраженной мощностью. Сегодня такой тип излучателей наиболее часто встречается в моделях отечественного производства. Выбирая между углепластиком и керамикой, конечно стоит предпочесть именно керамику.

Об излучателях комбинированного типа:

Приятная информация. Например упомянутая выше компания «Clearlight» имеет патент на излучатели комбинированного типа — «углеродно-керамические без EMF». Судя по всему такие нагреватели «Clear Wave True Wave™» имеют огромную перспективу. Углепластик в таких нагревателях производит длинноволновое IR- излучение. Это длинноволновое инфракрасное тепло проникает глубже в тело, и оно, соответственно, легче поглощается. Керамика в свою очередь даёт высокую мощность по сравнению с традиционными углеродными излучателями, поэтому полученный комбинированный результат наиболее эффективен. С учётом инновационной технологии изготовления углепластика, с минимальным (ниже допустимого и стремящегося к нулю) уровнем EMF и ELF, комбинированные излучатели — отличное и «здоровое» решение.

— КВАРЦЕВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ. Добрались наконец и до кварца. Полный спектр инфракрасного излучения. Единственные «светящиеся», и на сегодняшний день самые «здоровые» излучатели доступные на рынке. Возможно, на них и стоит обратить внимание, хотя их предложение чрезвычайно мало. Как пример можно рассмотреть излучатели-лампы немецкой компании «Dr. Fisher Vitae». Присутствуют лучи IR-A, IR-B и IR-C, то есть весь доступный спектр, ближайший к солнечному.

Кварцевые нагреватели имеют схожий с керамикой спектр излучения, однако коротковолновым излучением (от 1 до 3 мкм) обладает только кварцевый.

Здесь можно напомнить, что отличным и логичным дополнением к ИК-сауне станет приобретение одного или парочки специальных светильников против стресса, так же называемых «солнечными светильниками». Фототерапия будет не плохим дополнениям к тепловым процедурам.

Выбираем правильную кабинку для ИК-сауны

Кроме нагревателей, вторым, определяющим фактором при выборе сауны, выступает тип древесины, который использовался для изготовления кабинки. Настоятельно не рекомендуется покупать бюджетные сауны сделанные в Китае. Их сравнительно небольшая цена в первую очередь обусловлена качеством основных компонентов изделия.

Про излучатели вы уже знаете, ну а «прочные и надёжные современные материалы» или «многослойные натуральные панели», из которых сделаны такие кабинки, ни как не сочетаются с назначением изделия.

Одним словом многослойная «фанера» в сочетании с неизвестно каким клеем никогда не будет достойным выбором. Кроме того такие панели часто дополнительно обрабатываются химической пропиткой, которая выделяет токсины внутри кабинки при воздействии повышенной температуры.

Лучше всего, а в принципе безальтернативно, выбирать сауну из массива дерева, в которой отдельные элементы механически соединены без использования клея. Здесь выбор не велик, но всё он есть. К тому же при желании и наличии средств, всегда можно заказать кабинку из любой подходящей по требованиям экзотической древесины. Но стандартно для производства кабинок используется липа, кедр сибирский и кедр канадский.

Стоит сосредоточится на кварцевых излучателях полного спектра и только на массиве бесклеевой древесины.

Некоторые производители предлагают разделить материал внешней и внутренней отделки. То есть внутри сделать обшивку тонкой вагонкой, а наружную отделку выполнить из дешёвой древесины, например, сосны или просто обшить фанерой. Это не правильное решение.

С учётом особенностей теплообразования и прогрева в ИК-саунах, отсутствует необходимость создания утепления стен в кабинке. Поэтому целесообразнее всего, как в эстетическом, так и в практическом планах, остановиться на кабинках сделанных именно из массива дерева.

И так, использование инфракрасной сауны не только улучшает наше самочувствие, но и заставляет наш организм запускать многие его функции, что оказывают благотворное влияние на наше здоровье в целом. При использовании сауны мы укрепляем наш иммунитет и защищаемся от простудных заболеваний, убираем токсины, худеем, помогаем почкам и просто становимся немного счастливее. Так не пришло ли время подумать о приобретении инфракрасной сауны?

И в окончание короткое ознакомительное видео: кедровая инфракрасная сауна с керамическими нагревателями на две персоны.