Как расширить отверстие в дереве: пять проверенных способов

Задача увеличения отверстия в деревянном изделии или заготовке может возникнуть при разных обстоятельствах. Например, вы делаете шведскую стенку и просверлили слишком маленькие разметки под перекладины. Или вы хотите установить небольшие стоечки для каких-то декораций или, может быть, просто требуется установить деревянную заглушку. В целом задача расширить отверстие в дереве несложная и имеет массу способов решения. Но у каждого из них есть свои особенности и преимущества в той или иной ситуации.

1. Типичные ошибки при рассверливании отверстий в дереве

Многие по неопытности пытаются просто рассверлить больший диаметр сверлом по металлу. Это заканчивается всегда тем, что сверло резко вгрызается в материал и вырывает наружные волокна в дереве.

Со сверлом по дереву ещё более сложная ситуация, потому что абсолютно все изделия такого типа имеют направляющий носик и им нужна опора, а её в нашем случае просто нет. Но не стоит расстраиваться. Выход из этой ситуации очень простой, правда не совсем стандартный.

2. Способы увеличения ширины отверстия с помощью сверла и шуруповёрта

В рабочих решениях расширения отверстий в дереве мы так же применяем свёрла, но не совсем обычными способами. Выбор конкретного решения зависит от задачи. Если сказать более точно, то решение определяется размерами в миллиметрах, на которые нам требуется увеличить первоначальные параметры.

Как расширить круглое отверстие в дереве в пределах одного миллиметра

Берём сверло по металлу и закрепляем его в шуруповерт или дрель. Это именно тот инструмент который увеличит диаметр ранее просверленного отверстия. Затем включаем реверс и сверлим на обратном вращении. Это конечно не совсем правильно, потому, что мы не режем, а фактически «приминаем» дерево.

Однако этот вариант вполне рабочий. Он особенно хорош в тех случаях, когда нужно увеличить диаметр в пределах одного миллиметра. Согласитесь, что решение простое и действенное.

Но как же быть, если требуется расширить «проём» более, чем на 1мм? Сверло начнёт прыгать и уже не сделает ровных стенок и краёв в дереве. Для этого случая есть другое решение.

Как расширить отверстие в древесине больше чем на миллиметр

Этот способ работает как с обычными спиральными свёрлами по дереву, также с перьями и со свёрлами Форстнера. Это решение известно многим. Но повторение мать учения. На малых величинах, мы естественно пользуемся спиральными сверлами.

Например, есть отверстие с диаметром в 8мм. А требуется получить аналог в 12мм, то есть расширить его на 4мм. Как же быть? Всё очень просто. Нам потребуется вклеить деревянный шкант, простейшее крепёжное изделие, которое часто применяется при сборке предметов мебели.

Шкант, а в нашем случае пробку, забиваем в дырку на клей. Затем срезаем выступающую часть вровень с поверхностью и дожидаемся полного высыхания клея.

После этого визуально или с помощью инструментов точной разметки находим центр и сверлим отверстия большего размера. Естественно, что следует применять свёрла по дереву.

Сложностей в этом случае нет абсолютно никаких. Но есть одно важное условие. Пробка, которую мы забиваем, должна быть твёрже основного материала. Это необходимо для того, чтобы носик надежно удерживался и не смещался в сторону. Иначе отверстие просто разобьет.

На больших диаметрах этот способ тоже работает. Но в этом случае мы пользуемся либо пером, либо сверлом Форстнера.

3. Способы расширения отверстий в дереве с помощью фрезера

Способы со сверлением по шканту работают безотказно, но при этом требуют слишком много «телодвижений». Во-первых, следует подготовить чопики. Их нужно вклеить, подпилить, выждать время и только после этого сверлить. Это очень долго, и поэтому эти решения приемлемы, если речь идёт об паре отверстий. А что делать если их много? В этом случае лучше воспользоваться фрезером.

Фрезер так же даёт возможность применить несколько доступных решений. Но мы рассмотрим лишь три из них: два универсальных и одно — применимое в частном случае.

Самое простое решение с помощью фрезера

Например, для сборки мебели на конфирматы мы насверлили в дереве отверстия диаметром в 16мм для установки заглушек. Вдруг выясняется, что таких заглушек нет, а есть только двадцатые, и все отверстия нужно увеличить в размере.

И вот тут-то нам на помощь и приходит первый способ, потому что он максимально простой и эффективный. Во фрезер надо установить фрезу того диаметра, какой мы хотим получить. Для идеальной повторяемости лучше воспользоваться параллельным упором. И, конечно же следует выставить глубину фрезерования. А дальше все предельно просто.

Располагаем фрезу точно над отверстием в дереве, запускаем фрезер и опускаем фрезу в материал. В результате мы сразу получаем запланированный размер. На выходе имеем идеальную повторяемость. Во всех точках просверливания выходят прямые стенки, чёткая кромочка и одинаковая глубина.

Как рассверлить отверстие в дереве с помощью копировальной втулки

Следующий способ расширить размеры хорош в тех случаях, когда у нас нет фрезы нужных параметров. Здесь нам поможет копировальная втулка. Работать с копировальной втулкой чуть сложнее. Для него нужно изготовить специальный кольцевой шаблон, но зато он более универсален. Имеется возможность не только рассверливать отверстия, но и в принципе получать на выходе любые параметры.

Расчет совсем несложный и ведется он от диаметра копировальной втулки. В нашем случае это Ø18мм. Диаметр фрезы меньше, чем диаметр копировальной втулки, и эту разницу нужно учитывать. Поэтому отверстие в шаблоне делаем большего размера. Например, втулка Ø18мм, а фреза Ø10мм. Соответственно разница составляет 8мм. Если сделать шаблон тридцатым сверлом, то соответственно имеем тридцать минус восемь. Получим диаметр в 22мм.

Этот вариант хорош тем, что он чрезвычайно универсален и позволяет получить абсолютно любые размеры.

Можно поиграться с диаметром втулки, фрезы и, конечно же шаблона. Можно воспользоваться примитивным расчетом. Нужно взять размер отверстия, которые хотим получить и прибавить к нему размер копировальной втулки, которая у нас есть в наличии. Полученное значение в миллиметрах и будет основным. Всё что нам остается сделать, подобрать сверло Форстнера наружного диаметра и фрезу. Их размер в миллиметрах по сумме должен равняться той же самой величине.

Пример расчёта:

Требуется сделать отверстие диаметром 22мм. Копировальная втулка имеет диаметр в 18мм. В сумме это будет соответствовать 40мм. Соответственно суммы диаметров сверла Форстнера и фрезы тоже должна равняться 40мм. Например, 30мм — сверло и 10мм — фреза или 32мм — сверло и 8мм — фреза.

Перед началом рассверливания шаблон нужно отцентрировать и надёжно прижать струбциной к основанию рабочей поверхности.

Далее работаем фрезером по готовому шаблону и в результате имеем чёткое соответствие заданным шаблоном параметрам. Возможно кто-то предпочтёт именно это решение.

Как расширить отверстие в дереве с помощью двух копировальных фрез

И последний на сегодня способ — это частный случай. Он хорош в тех местах, где просто необходимо немного увеличить отверстие. При этом необязательно это должно быть круглое отверстие в дереве.

Явное преимущество данного решения — это любая конфигурация контура, которую нужно расширить ровно по всем направлениям.

Это решение часто применяется там, где по контуру нужно сделать небольшой фальц, совсем маленькую четверть. Но эту четверть можно будет использовать как базовую поверхность для работы копировальной фрезой.

Итак, нам понадобятся две копировальные фрезы желательно одного и того же производителя, потому что у них внутренний диаметр подшипников одинаковый. Отличаются они только наружном диаметром. Всё, что нам нужно сделать, это переставить маленький подшипник на большую фрезу.

Самые ходовые параметры это 9.5 и 12.7мм. Разница между ними составляет 3.2мм. Соответственно четверть будет иметь ширину 1.6мм.

Возможно, информация была для вас полезной и поможет в практической деятельности. Было бы желание, а уж выход всегда найдется. И возможно вас заинтересует видео.